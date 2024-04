Assista à íntegra do Jornal da Record | 16/03/2024

Alto contraste

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (16): Rodovias brasileiras tem quase dez mil pontos vulneráveis para exploração sexual de menores. Após divulgação de depoimentos de investigados por tentativa de golpe, ex-presidente Bolsonaro diz que não tem medo de ser julgado. Chefe da maior milícia do Rio de Janeiro é transferido para presídio em Mato Grosso do Sul. Nossos repórteres mostram o segundo dia de votação na eleição presidencial da Rússia. São Paulo enfrenta o Novorizontino pelo Paulistão com o apoio de um pequeno torcedor cheio de esperança.