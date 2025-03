Hulk lidera Atlético-MG no Brasileirão 2025 Atlético Mineiro busca repetir sucesso de 2021 com Hulk como capitão JR Esporte|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 23h15 (Atualizado em 24/03/2025 - 23h15 ) twitter

Brasileirão: Hulk é a grande esperança do Galo na luta por mais um título nacional

O Atlético Mineiro inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro 2025 neste sábado enfrentando o Grêmio em Porto Alegre. Comandado pelo experiente atacante Hulk, que aos 38 anos é capitão da equipe, o time mineiro busca repetir a conquista de 2021. Naquele ano, sob a liderança de Hulk, o Atlético venceu o campeonato após um jejum de 50 anos.

Hulk é uma das principais esperanças do Atlético-MG para alcançar o tetra campeonato brasileiro. Ele já marcou 56 gols na competição, tornando-se o terceiro maior artilheiro do clube no Brasileirão. A parceria com o técnico mais vitorioso da história do clube é vista como um trunfo para a equipe.

Recentemente, o Atlético reafirmou sua hegemonia local ao conquistar seu 50º título no Campeonato Mineiro, superando o rival Cruzeiro. A estreia no Brasileirão será transmitida pela RECORD às 18h30 deste sábado. O time aposta na experiência de seus jogadores e na liderança de Hulk para iniciar a competição com vitória.

