Andamos com a Ford E-Transit fazendo entregas por SP Van 100% elétrica pode andar até 250 km com uma carga na bateria, carrega até 860 kg e tem motor 269 cv

Andamos com a Ford E-Transit fazendo entregas por SP (Marcos Camargo Jr.)

Os carros elétricos começam a chegar em peso ao Brasil como é o caso da Ford E-Transit, versão eletrificada da van que retornou ao Brasil há dois anos. A Transit elétrica permite uma operação de até 250 km com uma carga na bateria, carrega até 860 kg e tem motorização de 269 cv. A versão Furgão de 3,5 toneladas é vendida por R$ 542.000 e a configuração Chassi de 3,5t sai pelo mesmo preço, mas se o frotista optar pela opção de 4,2t terá que desembolsar R$ 562.000. Isso posto, o R7 Autos Carros andou pela cidade de São Paulo, sob o trânsito intenso em uma rotina que simula a operação diária de entregas em uma cidade grande a bordo de uma van.

FORD E-Transit ELÉTRICA com 269cv e 317km de autonomia: vai dar certo? Veja o vídeo!

Antes de falar como de como o utilitário elétrico se comporta pela cidade, é preciso mostrar os equipamentos e motorização da Ford E-Transit, que embora seja maior, deve ter como rivais a Fiat eScudo, Citroën ë-Jumpy, já avaliada pelo R7, Peugeot E-Expert, JAC IEV750, BYD ET3. Já na versão Chassi pode roubar clientes do Foton iBlue, JAC IEV200T e Volkswagen e-Delivery. Vale dizer que ainda não testamos essa configuração, que traz a mesma mecânica da Furgão.

Andamos com a Ford E-Transit fazendo entregas por SP (Marcos Camargo Jr.)

Falando em motorização, a Ford E-Transit vem equipada com motor de 269 cv com 43,8 kgfm de torque. A transmissão é e-Shifter e a tração é traseira. Já sobre a bateria, ela tem 68 KWh, o que permite rodar até 317 km no ciclo de testes WLTP. Contudo, segundo a Ford, durante os testes no Brasil o modelo faz até 250 km com uma carga. Ainda não há uma informação do Inmetro sobre a autonomia.

Andamos com a Ford E-Transit fazendo entregas por SP (Marcos Camargo Jr.)

O carregamento em uma tomada rápida de até 115 kW é possível chegar aos 80% em apenas 34 minutos. Já na carga alternada de até 11 kW pode ser feito em 8 horas.

Andamos com a Ford E-Transit fazendo entregas por SP (Marcos Camargo Jr.)

A van ainda tem suspensão do tipo McPherson Strut, molas helicoidais independentes, barra estabilizadora, amortecedores a gás, freios a disco ventilados de 12,1 polegadas, freio de estacionamento eletrônico com auto-hold, ABS, controle de estabilidade, controle de vento lateral e monitoramento de pneus.

Andamos com a Ford E-Transit fazendo entregas por SP (Marcos Camargo Jr.)

Equipamentos tecnológicos

A Ford equipa a E-Transit com itens corriqueiros de veículos de passeio como a multimídia Sync 4 de 12 polegadas com conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, permitindo deixar rotas pré estabelecidas na central. Também traz três modos de condução, sendo Normal, Econômico e Escorregadio. Para ajudar nas manobras há câmera de 360 graus, alerta de tráfego cruzado, assistente de frenagem autônoma, assistente de permanência de faixa, assistente de rampa, configuração de partida de conforto, monitoramento de ponto cego, entre outros.

Andamos com a Ford E-Transit fazendo entregas por SP (Marcos Camargo Jr.)

Garantia da bateria

A Ford E-Transit sai da fábrica da Turquia para o Brasil com garantia de 8 anos ou 160.000 km. A bateria é de ions de lítio com níquel, cobalto e maganes, além de ter operação de tensão de 400V e temperatura de operação entre -20⁰C e 60⁰C. Por utilizar a mesma plataforma da versão a Diesel, as baterias são instaladas no assoalho, o que não ocupa espaço da parte de carga, bem como conta com 10 conjuntos de células. Vale destacar que o utilitário conta com uma trava para que a tomada de carregamento não seja desligada por outra pessoa, ou seja, apenas pelo motorista do veículo, permitindo uma carga sem risco em locais públicos.

Andamos com a Ford E-Transit fazendo entregas por SP (Marcos Camargo Jr.)

Pela cidade

Certamente, quem faz entregas em grandes centros urbanos costuma percorrer entre 100km e 200km em um dia o que é suficiente para a Ford Transit elétrica cumprir em uma jornada. Com isso, é possível fazer todas as entregas do dia sem esgotar a bateria com alguma margem de segurança. Claro, é preciso ter um bom mapa de rotas para ajudar no percurso. O que pode ajudar o frotista é a multimídia, que permite conectar diversos aplicativos de mapas, fazendo rotas precisas e economizando dinheiro em cada corrida.

Andamos com a Ford E-Transit fazendo entregas por SP (Marcos Camargo Jr.)

Além desse ponto positivo, há também conectividade entre o sistema elétrico, fazendo com que o frotista programa recargas em períodos que consomem menos energia e, também, já climatizando o veículo antes de ele sair da garagem.

Andamos com a Ford E-Transit fazendo entregas por SP (Marcos Camargo Jr.)

A Ford E-Transit pode carregar até 860 kg, o que já é um bom número. Contudo, o ponto de destaque fica para os 15,1 metros cúbicos de volumetria, sendo ideal para que carrega caixas de diversos temos. Inclusive, colocar carga na van elétrica não é difícil, pois conta com ampla porta de correr e traseira. Portanto, zero dificuldade para quem opera o modelo.

Andamos com a Ford E-Transit fazendo entregas por SP (Marcos Camargo Jr.)

Também não gera transtornos o conforto interno, pois tem uma boa posição ao dirigir e para os outros ajudantes. Claro, tem espaço para dois, mas quem vai sentado no meio vai um pouco apertado. Ademais, há diversos porta-copos e objetivos, lugares perfeitos para prancheta e garrafas de água.

Andamos com a Ford E-Transit fazendo entregas por SP (Marcos Camargo Jr.)

O motor de 269 cv tem fôlego e o torque de 43,8 kgfm puxa bem a van elétrica. Todavia, testamos o modelo sem carga, o que deve ser diferente com ela pesada. Lógico, o motor elétrico tem menos perda de energia e é mais eficiente do que o Diesel. Portanto, o motorista não deve sentir uma van se arrastando mesmo completa de carga. A suspensão é firma e confortável, até lembrando um SUV de grande porte.

Andamos com a Ford E-Transit fazendo entregas por SP (Marcos Camargo Jr.)

Dito isso, a Ford E-Transit é ideal para empresas orientadas para os parâmetros ESG e que também querem economizar dinheiro com um transporte limpo e mais barato de manutenção, em relação ao combustão. Claro, a diferença de preço entre a eletrica e a diesel, que fica em torno de R$ 200 mil, pode ser paga ao longo do tempo e seu preço restringe ainda mais o universo de possíveis compradores. Com certeza a Transit vai supreender pelo silêncio, ergonomia e muito menor custo de operação para um frotista.