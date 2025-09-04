BYD vendeu 105 mil unidades em um ano no Brasil Marca lidera vendas de modelos elétricos e híbridos plugin no país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/09/2025 - 21h30 (Atualizado em 03/09/2025 - 21h30 ) twitter

BYD Song Pro 2026 com mudanças visuais e de conteúdo em exposição em SP

A BYD registrou 105.330 veículos emplacados no Brasil entre agosto de 2024 e agosto de 2025, crescimento de 74% em relação ao mesmo período anterior. O resultado mantém a marca entre as dez que mais vendem no país e reforça a expansão dos modelos 100% elétricos e híbridos plug-in com destaque para o Dolphin Mini e Song Plus.

BYD Song Plus 2026

Em agosto, a fabricante chinesa bateu o recorde mensal de 2025 com 9.815 emplacamentos no Brasil, sendo 9.749 unidades apenas de automóveis, o que garantiu a sexta posição no ranking geral, com participação de 5,66% no mercado. Os modelos mais vendidos no mês foram o Dolphin Mini (3.036), Song Plus (1.263), Song Pro (1.254) e Dolphin (976).

BYD Dolphin

No varejo regional, a BYD superou marcas tradicionais como Toyota e Hyundai. No Nordeste, alcançou a terceira posição, com 1.815 unidades e 9,7% de market share. No Sul, ficou em quarto lugar, com 1.624 carros vendidos e participação de 8,2%.

BYD/Divulgação

A montadora também ampliou a rede no Brasil, com 190 concessionárias em operação. Essa presença permitiu liderança de mercado em 170 municípios, como Brasília (DF), Natal (RN), Porto Velho (RO), Vitória da Conquista (BA), Barueri (SP), Gravataí (RS) e Santarém (PA), além de vice-liderança em Maceió (AL) e terceira posição em capitais como Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

BYD Song Pro 2026 com mudanças visuais e de conteúdo em exposição em SP

“O carro elétrico já é uma realidade no país e a eletrificação da frota é uma tendência consolidada. Hoje somos a marca que mais cresce e nosso próximo passo será liderar o mercado nacional”, afirmou Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil.

Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

No segmento de veículos elétricos (BEV), a BYD manteve liderança absoluta no Brasil em agosto, com 5.649 unidades emplacadas e 74,39% de participação. Os quatro modelos mais vendidos foram Dolphin Mini, Dolphin, Yuan Pro e Seal.

BYD Dolphin

Globalmente, a marca também segue na primeira posição entre elétricos e híbridos. Em agosto, foram 371.501 unidades vendidas, alta de 8,94% em relação a julho. No acumulado de 2025, já são 2.863.876 carros comercializados, crescimento de mais de 23% sobre o ano anterior.

