Qual é o consumo dos SUVs PHEV Song, Haval H6, Tiggo 7 e Jaecoo 7?

Jaecoo 7 Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

O mercado de SUVs híbridos plugin vem crescendo a ponto de reduzir o interesse dos consumidores pelos modelos tradicionais. O SUV meio mais vendido do país é um híbrido puro (Toyota Corolla Cross) e o modelo que mais caiu nas vendas é o Jeep Compass, que não traz eletrificação. Se o consumidor quer comprar modelos híbridos como BYD Song Pro e Plus, Haval H6 PHEV19 ou PHEV34, Caoa Chery Tiggo 7 ou ainda o recém-lançado Jaecoo 7. Mas qual é o consumo dos SUvs híbridos plugin (PHEV) vendidos no mercado?

Jaecoo 7: consumo real

O Jaecoo 7 chega pela marca homônima e vem equipado com sistema que a marca chama de SHS (Super Hybrid System). Ele combina motor 1.5 de 142cv combinado com motor elétrico de 204cv com bateria de 18kwh (mesmo motor do Tiggo 7, seu irmão de plataforma) somando uma potência de 339cv e 52kgfm de torque, que pode render uma autonomia de até 1.200 km com um tanque. O preço parte de R$ 229,9 mil.

Jaecoo 7 Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

No modo elétrico, a Jaecoo divulga autonomia de 78 km, enquanto o sistema híbrido movido a gasolina a autonomia é de até 1.200 km. Na estrada, o consumo chega a 17,3k m/l, mas em ciclo combinado, o SUV fez 25 km/l no nosso teste.

BYD Song Pro GS e Song Plus: consumo real

O BYD Song Pro GS e o Song Plus usam o sistema também chamado pela marca de “Super híbrido” DM-i com motor 1.5 litro aspirado de 98 cv com 12,4 kgfm de torque, além de um motor elétrico de 197 cv e 30,6 kgfm de torque. A potência combinada é 235 cv na configuração GS com bateria de 18,3 kWh, permitindo rodar até 110 km no modo 100% elétrico. O Song Pro e Plus compartilham o mesmo motor com diferenças visuais e com pacote ADAS e teto solar no Song Plus, que custa R$ 244 mil. Já o Song Pro custa R$ 204,9 mil.

BYD Song Pro: híbrido plugin mais barato é bom mas sacrifica segurança Marcos Camargo Jr. 18.07.2024

A autonomia com essa motorização de 235cv chega a 1.100 km e o consumo chega a 13,2 km/l na estrada e 15,2 km/l na cidade. Considerando o modo elétrico, o consumo equivale a até 40 km/l. No modo elétrico, a autonomia é de 110 km/h. Os dados são do Inmetro.

Haval H6 PHEV19 e 34: consumo real

Já o GWM Haval H6 PHEV19 é a opção híbrida plugin mais em conta com recarga externa e combina motor 1.5 turbo a gasolina, com injeção direta com motor elétrico, que soma interessantes 326cv e 54kgfm de torque. Esse motor elétrico é alimentado por 19kwh de baterias, que rendem entre 75 e 110 km de autonomia por carga. O preço dessa versão é R$ 244 mil já com wallbox gratuito e cinco anos de garantia.

GWM/Divulgação

O PHEV19 tem consumo de 36,2 km/l na cidade e 31,1 km/l na estrada no modo HEV. A autonomia elétrica é de 74 km. Já o PHEV 34 tem 170 km de autonomia elétrica. No modo HEV, faz 36 km/l também e no modo híbrido consome 11,4 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada, segundo o Inmetro.

Tiggo 7 PHEV; consumo real

Já o Caoa Chery Tiggo 7 PHEV tem o mesmo motor 1.5 turbo do Jaecoo tem 147 cv e 22,4 kgfm. Junto com dois motores elétricos, que somam 170 cv e 34,2 kgfm, pode chegar a uma potência interessante de 317 cv e 56,6 kgfm com bateria de 19kwh. O Tiggo 7 Pro PHEV por R$ 239,9.

Chery Tiggo 7 e 8 estreiam com motor híbrido plugin a partir de R$ 239,9 mil Marcos Camargo

O Tiggo 7 PHEV tem autonomia elétrica de 63 km. O consumo médio combinado é de 36,9 km/l na cidade e 30,2 km/l na estrada. Com combustível, o consumo é de 12,3 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada.

