Carros para táxi e aplicativo: veja os descontos disponíveis Montadoras olham com atenção para o público profissional e há cada vez mais opções Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h00 )

O transporte oferecido por motoristas profissionais - desde os taxistas até mais recentemente os serviços por aplicativo - requer um tipo de uso diferente do veículo. Seja para atender os táxis ou “motoristas de app” indo além da parte burocrática de habilitação dos veículos, as montadoras estão redescobrindo esse público.

Mas quais são os principais descontos ou condições especiais disponíveis para os motoristas profissionais? Selecionamos algumas boas opções que praticamente se concentram apenas para o público taxista. Em alguns casos, para motoristas de aplicativo a alternativa é usar a modalidade de vendas diretas comprando com desconto adicional. Vamos aos preços:

Corolla GLI 2025

A versão de entrada do Corolla sempre é oferecida com descontos na rede. Mantém o motor 2.0 de 169/175cv e 21kgfm de torque combinado com câmbio automático mas sem diversos itens de série. Saem ar-condicionado digital, sensore de estacionamento e até mesmo o Toyota Safety Sense com recursos de assistência à condução. Porém traz central multimídia de 10″ com conexão Android Auto e Apple CarPlay, painel digital de 7 polegadas e câmera de ré.

Esse modelo é oferecido para taxistas, clientes PCD e diversas bonificações que podem chegar a 40% do valor final. O preço público é de R$ 160.820 mas pode ser bem reduzido a depender da campanha oferecida.

Volkswagen Virtus Highline 2025

O sedã da Volkswagen também traz descontos interessantes como pudemos apurar junto à rede de concessionários. A versão Highline traz motor 200TSI de 128cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis marchas, painel digital, multidimidia de 10 polegadas entre outros itens de série.

Vale destacar que os descontos da linha Volkswagen são oferecidos somente para taxistas. Assim o preço do carro de R$ 132.979 cai para R$ 109.043 como na concessionária Diauto.

Chevrolet Spin LT 2025

Outro carro que tem grande oferta para o público de taxistas é a veterana Spin. Equipada com motor 1.8 aspirado de 111cv e câmbio manual ela tem ar condicionado manual, direção elétrica e a multimidia é sensível ao toque, possui 11 polegadas e sistema Mylink integrado. Não há terceira fila de bancos e as rodas são revestidas por calotas.

Mas o preço é interessante e cai de R$ 129 mil para R$ 88.690 com bônus de 15% de fabrica além das isenções.

Fiat Cronos e Pulse 1.3 2025

O sedã compacto da Fiat tem condições interessantes de desconto para o público taxista. A Fiat oferece desconto de 8% além das isenções de impostos já previstas. A versão Drive 1.3 manual com motor de 107cv que custa R$ 112,9 mil cai para R$ 85,3 mil na rede Fiat Itavema.

Com o mesmo desconto a Fiat também oferece o Pulse Drive 1.3 automático com mesmo motor porém conectado à transmissão CVT e que custa R$ 116,9 mil cai para R$ 87.394.

Citroën Basalt

A Citroën também aposta com força neste segmento e oferece o SUV cupê Basalt com descontos e bonificação. Para taxistas o valor é de R$ 82.890 e R$ 87.390 para PCD. Os modelos têm como base a versão Feel Turbo, que vem equipada com motor T200 1.0 litro de até 130 cv.

Nesta versão o Citroën Basalt vem equipado com painel de instrumentos digital e multimídia de 10 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay, além de quatro airbags, câmera de ré, retrovisores elétricos, seis alto-falantes, LED no DRL, rodas de liga leve de 16 polegadas, seis alto-falantes, entre outros.

