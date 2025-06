Confira 10 clássicos para ver no evento de Águas de Lindoia 2025 Evento é gratuito e reúne mais de 100 mil pessoas por dia e centenas de veículos em exposição Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/06/2025 - 02h00 ) twitter

Desde os anos 1990 o encontro de carros antigos de Águas de Lindóia reúne os apaixonados pelo antigomobilismo em uma exposição e premiação na famosa cidade paulista. Entre caminhões, ônibus, motocicletas e carros nacionais e importados, o evento atrai fãs e colecionadores. O R7-Autos Carros foi até a cidade paulista para ver de perto o evento

Hoje o evento é conhecido como Encontro Brasileiro de Autos Antigos de Águas de Lindóia (EBAA) e está na sua 10ª edição mas sua tradição remonta aos anos 1990 quando colecionadores se reuniram na praça para um concurso de elegância e premiação com jantar dançante. Confira 10 destaques do evento.

‌



Lincoln Zephyr 1940

‌



O clássico Zephyr é de 1936 e durou até 1942. Foi a base do modelo Continental e se destacou pela sua aerodinâmica considerada muito avançada para a época. Tinha motor V12 de 110cv de cabeçote plano e se tornou objeto de desejo para os ricos da época.

Lincoln Zephyr 1940

Cadillac Eldorado 1959

‌



O clássico Eldorado teve seu auge no final dos anos 1950. Tinha amplas aletas transeiras, cromados em profusão e motor V8 6,4 litros 390 com 345cv, um veículo de alto desempenho ainda que esportividade nao fosse sua proposta na época. O veículo da foto está à venda avaliado em R$ 2,5 milhões.

Cadillac Eldorado 1959

DeLorean DMC12

Estrela do filme “De Volta para o Futuro” o esportivo DeLorean durou de 1981 a 1983. Tinha design aerodinâmico e carroceria em aço inox escovado. O motor era um V6 de 130cv feito pela Renault, Peugeot e Volvo. Com problemas de qualidade e produção o DeLorean saiu de linha dois anos depois de lançado.

DeLorean DMC12

DKW Vemag Carretera

Também entre os destaques da exposição estão os carros de corrida. O DKW Vemag Carretera, de 1965, é o único exemplar produzido pela equipe de competições da DKW Vemag com teto rebaixado e chassi encurtado. Na época, ele foi apelidado de Mickey Mouse por lembrar um ratinho e se destacava pelo bom desempenho em circuitos de rua.

DKW Vemag Carretera

Karmann Ghia Porsche 1966

O lendário Karmann Ghia Porsche 4Cam, de 1966, desenvolvido pela Equipe Dacon, que foi pilotado por Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi e José Carlos Pace, também faz parte da exposição. Os esportivos nacionais estão na entrada do evento para visitação.

Karmann Ghia Porsche 1966

Cadillac 314 1927

Os luxuosos Cadillac eram vendidos já com motor V8 314 o que lhe rendeu o “sobrenome”. Tinha versões para dois, quatro ou cinco lugares que eram chamados Brougham. Vários modelos dos 36.369 construídos foram finalizados por empresas de customização que davam o toque que seu proprietário desejava: carpetes e bancos específicos já eram comuns nessa época e esse tipo de carro é muito raro no país.

Cadillac 314 1927

Dodge Sênior 1928

Os carros da linha Dodge eram derivados diretos das versões comerciais dos “Dodge Brothers” da época: tinham vários tipos de carroceria e motores seis cilindros chamados de “Six” com cerca de 60cv o que era suficiente para um desempenho aceitável. Eram os mesmos motores usados nas versões comerciais mas com suspensão mais macia para o uso familiar.

Dodge Sênior 1928

Kia Besta

Chamou a atenção pelo estado de conservação visto que poucas sobraram no Brasil. As Kia Besta chegaram ao Brasil em 1993 e fizeram muito sucesso. O exemplar exibido no evento ostenta placa preta, cor Bordeaux e acabamento interno intacto: o motor era um 2.2 diesel aspirado de 65cv.

Kia Besta

Citroën 3CV 1961

O compacto Citroën 3CV era uma versão evoluída do clássico 2Cv. Tem algumas modernizações como grade plástica e novos acabamentos internos e externos mantendo seu motor de 600cc e 30cv que era suficiente para um desempenho aceitável. Foi produzido até 1990 e somou mais de 3,3 milhões de unidades.

Citroën 3CV 1961

Rover 3500 1980 Fastback

O Fastback medio inglês era um carro de alto nível para a época e tinha bom acabamento derivado dos Land Rover e até opções de motor V8 a gasolina ou 2,4 litros diesel como esse modelo exibido no evento que também é muito raro no Brasil.

Rover 3500 1980 Fastback

Serviço – Edição comemorativa de 10 anos do EBAA de Águas de Lindóia

Data: De 19 a 22 de junho.

Local: Praça Adhemar de Barros, centro de Águas de Lindóia (SP).

Visitação: Gratuita e aberta ao público.

