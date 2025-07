Correia banhada a óleo, dentada ou corrente de comando: entenda as diferenças Soluções diferentes são usadas conforme o projeto do veículo e manutenção preventiva é o segredo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 02h00 ) twitter

Correia banhada a óleo, dentada ou corrente de comando: entenda as diferenças Freepik/Reprodução

Os motores atuais são muito menores e mais eficientes do que os propulsores dos carros de 30, 40 ou 50 anos atrás. Cada vez mais eficientes esses motores atuais tem foco na eficiência e redução das emissões de poluentes. Hoje um motor de um Chevrolet Onix, Fiat Argo ou Volkswagen Polo não emite nem 5% das emissões de um Chevrolet Corsa, Fiat Uno ou Volkswgen Gol do passado. Ao analisar a construção dos motores modernos, três sistemas de sincronização entre virabrequim e comando de válvulas são utilizados pelas montadoras: correia dentada, corrente de comando e a mais recente correia banhada a óleo. Quais são as diferenças entre eles? Qual deles é melhor para o carro?

Correia dentada: leve, elástica e de manutenção programada mais em conta

A correia dentada é o sistema mais antigo e tradicional que usa uma cinta de borracha reforçada com fibras que sincronizam o movimento do virabrequim com o comando de válvulas e, em muitos casos, com periféricos como alternador e bomba d’água. É comum em motores de pequeno e médio porte. Foi usada amplamente nos carros brasileiros como Corsa, Fiat Uno, Gol/Voyage e Parati, Ford Escort e tantos outros mas ainda é usada hoje por exemplo nos motores Volkswagen TSI.

Correia banhada a óleo, dentada ou corrente de comando: entenda as diferenças Freepik/Reprodução

Vantagens e desvantagens

‌



É mais leve e silenciosa que a corrente e pode acionar por exemplo a bomba de água num sistema único e mais simples. A troca da correia dentada é mais barata e custa entre R$ 70 e R$ 500 e a mão de obra de R$ 300 a R$ 1.500. Porém, precisa ser trocada em um intervalo de 50 mil km de forma preventiva. Se a correia se romper pode haver um prejuízo maior no motor.

Correia banhada a óleo, dentada ou corrente de comando: entenda as diferenças Freepik/Reprodução

Corrente de comando: durável e praticamente livre de manutenção porém mais cara

‌



A corrente de comando é igual a uma corrente de bicicleta ou de motocicleta. É feita de elos metálicos que se movimentam sobre engrenagens dentadas. É adotada principalmente em motores maiores ou de uso mais severo.

‌



Correia banhada a óleo, dentada ou corrente de comando: entenda as diferenças FCA/Divulgação

Vantagens e desvantagens

A corrente de comando tem alta durabilidade: geralmente não precisa de substituição ao longo da vida útil do motor. Também é mais resistente ao desgaste mecânico e às variações de temperatura. Porém é mais pesada, ruidosa e só serve para acionar o motor e não itens como a bomba d’água e alternador. Sua troca é bem cara e a troca se necessária pode custar cerca de R$ 2 mil além da mão de obra.

Correia banhada a óleo, dentada ou corrente de comando: entenda as diferenças Continental/Divulgação

Correia banhada a óleo: misto entre as duas soluções

Mais recentemente, alguns fabricantes passaram a utilizar correias dentadas banhadas a óleo, também chamadas de “correias internas” ou correias lubrificadas. Foi o caso do Ford Ka e Citroën C3 1.3 e hoje é usado na linha Chevrolet Tracker, Onix e Montana. A correia banhada a óleo fica dentro do bloco do motor, protegidas por uma capa e lubrificadas pelo próprio óleo do motor.

Chevrolet Onix 2026 Chevrolet/Divulgação

Vantagens e desvantagens

Essa solução gera baixo atrito e ruído e tem durabilidade maior em relação à Correia dentada externa além de ser mais barata que a corrente de comando. Porém é muito sensível à lubrificação e precisa ter o óleo trocado rigorosamente a cada 10 mil quilômetros usando o produto recomendado pelo fabricante.

Correia banhada a óleo, dentada ou corrente de comando: entenda as diferenças Freepik/Reprodução

É possível escolher?

Não. Quem determina o tipo de transmissão é o fabricante do motor. O trabalho das peças varia para cada tipo de material como borracha, corrente e correia e não é possível fazer adaptação.

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 16.07.2025

Enquanto a correia dentada continua sendo amplamente usada por sua leveza e custo, a corrente é mais comum em veículos que exigem maior robustez e menor manutenção. Já a correia banhada a óleo surge como um meio-termo moderno, combinando leveza e durabilidade — desde que o projeto seja confiável e a manutenção preventiva seja seguida à risca. Também não há sistemas “melhores” ou “piores” pois o que muda é a manutenção preventiva feita no intervalo correto.

