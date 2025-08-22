Exclusivo: Volvo quer trazer novo híbrido XC70 para o Brasil em 2026 SUV chega a 2.000km de autonomia ainda ainda nem chegou ao mercado chinês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

Volvo XC70 Volvo/Divulgação

Recém lançado no mercado chinês, o híbrido Volvo XC70 impressionou com a eficiência e autonomia de até 2.000km com um tanque de combustível e uma carga completa de baterias. Agora o SUV híbrido entra no mapa da estratégia da Volvo Car, segundo Marcelo Godoy, CEO da Volvo no Brasil.

Marcelo Godoy, CEO da Volvo no Brasil Marcos Camargo Jr. 22.08.2025

O executivo disse ao R7 que está trabalhando para conseguir lançar o XC70 no mercado nacional. O carro está chegando à China este mês de agosto e chamou a atenção pela autonomia.

Volvo XC70 Volvo/Divulgação

O Volvo XC70 não usa a mesma arquitetura dos tradicionais XC60 e XC90 e sim a plataforma “SMA Super Hybrid Architecture” da Geely. O modelo será oferecido com motorização híbrida plug-in, composta por um motor 1.5 turbo de 163 cv, que atua principalmente como gerador para alimentar dois motores elétricos, possivelmente um em cada eixo, conferindo tração integral (AWD).

Volvo XC70 Volvo/Divulgação

A versão com bateria de 39 kWh oferece 200 km de autonomia no modo elétrico. A marca não divulgou a autonomia total combinada, mas estima-se que o SUV possa superar 1.000 km ou até atingir 2.000 km, graças à alta eficiência do conjunto.

‌



Volvo XC70 Volvo/Divulgação

No porte o novo Volvo XC70 tem 4,81m de comprimento, 1,89m de largura, 1,65m de altura e 2,89m de entre-eixos e exibe um visual evoluído mantendo as características de design da linha Volvo nos faróis e lanternas.

Volvo XC70 Volvo/Divulgação

“Não abrimos mão da eletrificação. Estamos liderando esse processo e achamos que continuaremos líderes. Os PHEV são muito fortes, geram resultados para a gente e para a rede e queremos brigar para ficar entre as três principais marcas desse segmento”, aposta Godoy.

‌



Volvo XC70 Volvo/Divulgação

Ainda é cedo para dizer quando o XC70 chegará ao Brasil. Godoy quer defender a programação de produção do carro destinando um lote ao Brasil de olho no grande crescimento dos SUVs que já estão por aqui. No mapa das marcas premium estão produtos como BMW X5 xDrive50e e Mercedes-Benz GLE 450e. Mas hoje a Volvo perde clientes para marcas como BYD, GWM, OMODA Jaecoo e quer avançar no segmento dos SUVs premium para clientes que querem um algo mais.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.