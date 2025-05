F-150 Lightning ultrapassa Tesla Cybertruck nas vendas Picape da Tesla sofre após seguidas ações de recall e problemas de qualidade Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 19/05/2025 - 11h00 ) twitter

Ford F-150 Lightning chega na metade do ano que vem com preço inicial de US$ 39.974

A marca Tesla vem enfrentando muitas dificuldades no mercado e nos Estados Unidos não é diferente. Dados da S&P Global Mobility do acumulado do primeiro trimestre de 2025 mostram que a picape da Tesla teve 7.126 unidades vendidas enquanto a Ford F-150 Lightning somou 7.913 unidades. Apesar da derrota, em 2024 a Tesla somou 39.442 unidades vendidas enquanto a rival da Ford ficou com 32.893.

Tesla/Divulgação Portal N10

No entanto, apesar da “vitória” é fato que as vendas da Tesla Cybertruck vem enfrentando um período difícil no mercado. Essa tendência se confirmou em março após problemas de qualidade, recall e polêmicas envolvendo seu criador Elon Musk. Em março a picape da Tesla somou 7.126 unidades vendidas enquanto a Ford chegou a 7.913, abrindo uma boa vantagem sobre a rival.

Tesla/Divulgação

A capacidade de produção da fábrica da Tesla no Texas onde a Cybertruck é feita chega a 125.000 unidades por ano mas pelo visto a empresa está trabalhando com cerca de 30% da capacidade total.

‌



Tesla/Divulgação

Fora isso, oito chamados de recall envolvendo até 46.000 unidades da Cybetruck também chamaram a atenção. A Tesla enfrenta problemas de qualidade dos seus veículos de forma generalizada.

Ford/Divulgação Ford/Divulgação

Lançada em 2023, a Cybertruck custa hoje em média US$ 72 mil nos Estados Unidos, cerca de R$ 400 mil em valores convertidos. É um veículo bem caro mesmo considerando os padrões norte-americanos. Quando foi apresentada ainda em 2023 a Cybertruck teria versões mais baratas o que nunca aconteceu. Outra promessa é que ela teria autonomia de até 800km mas essa versão também não foi lançada. Por isso, muitos clientes de pré reserva simplesmente desistiram do negócio o que fez a Tesla “inflar” suas projeções. Hoje há várias unidades em promoção ainda que a Tesla negue este fato.

‌



Ford/Divulgação Ford/Divulgação

A consultoria AutoPacific também diz que apesar da boa aceitação por parte dos clientes a Tesla enfrenta rejeição pelo posicionamento político de seu proprietário. Uma pesquisa revelou que os clientes de picape gostam de um visual mais convencional e que a Tesla Cybetruck não agrada a boa parte dos clientes mesmo os que compram carro elétrico

