Fiat Argo 2026 ganha farol LED e fica mais caro em todas as versões Modelo passa a contar com faróis full LED com iluminação auxiliar nas versões Drive e Trekking e espelhamento sem fio do Android Auto e Apple CarPlay Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/03/2025 - 18h02 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h07 ) twitter

Fiat/Reprodução O Mecanico

A Fiat divulgou a chegada da linha Argo 2026 às lojas. Mantendo quase o mesmo visual, o compacto ganha novos faróis Full LED e faróis auxiliares e espelhamento sem fio do Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Todavia, o modelo ficou R$ 1 mil mais caro em todas as versões.

Fiat/Reprodução O Mecanico

Os faróis full LED e, também, os novos de neblina de LED, passam a estar disponíveis nas versões Trekking e Drive 1.3 AT. Já as outras configurações passam a contar uma linha de design em LED nos faróis, assim como a opção Drive ganhou retrovisores com acabamento na cor preto brilhante. Internamente, o Argo ganhou revestimento preto para todas as versões, uniformizando o acabamento de toda a linha.

Fiat/Reprodução O Mecanico

Motores 1.0 e 1.3 sem mudanças

O Fiat Argo mantém o motor Firelfy 1.0 de 71/75cv e 10kgfm de torque e câmbio manual. As versões Drive 1.3 e Trekking mantém o conhecido motor 1.3 litro Firefly de até 107 cv com transmissão manual de cinco velocidades ou automática de sete posições. Não foi dessa vez e nem deve ocorrer do Argo ganhar motor 1.0 turbo T200.

Fiat/Reprodução O Mecanico

Aumento de preços

Os preços também subiram. A versão de entrada 1.0, que era vendida por R$ 89.990, passou a ser oferecida por R$ 90.990, um reajuste de R$ 1 mil. Inclusive, esse aumento vale para as outras versões. Veja tabela:

‌



Preço Argo 2025

Argo 1.0 - R$ 89.990

‌



Argo Drive 1.0 - R$ 91.990

Argo Drive 1.3 AT - R$ 101.990

‌



Argo Trekking 1.3 AT - R$ 105.990

Fiat Argo 2026 O Mecanico

Preço Argo 2026

Argo 1.0 - R$ 90.990,00

Argo Drive 1.0 - R$ 92.990,00

Argo Drive 1.3 AT - R$ 102.990,00

Argo Trekking 1.3 AT - R$ 106.990

Equipamentos

O Fiat Argo 1.0 conta com faróis em LED, interior escuro, sistema de freios ABS com EBD e assistente de partida em rampa (HH), além de controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TC). O modelo dispõe de dois airbags, ar-condicionado, banco traseiro rebatível, brake light com alerta de frenagem de emergência (ESS), chave canivete com telecomando, computador de bordo, desembaçador e limpador traseiros, direção elétrica com regulagem de altura, luz diurna (DRL), maçanetas e retrovisores externos pretos texturizados, regulagem de altura do facho dos faróis, repetidores laterais de seta, rodas de aço com calotas de 14 polegadas, tomada 12V, travas elétricas e vidros elétricos dianteiros.

O Fiat Argo Drive 1.0 adiciona retrovisores externos em preto brilhante, espelhamento sem fio, banco do motorista com regulagem de altura, bolsa porta-objetos no banco do passageiro, central multimídia de 7 polegadas, iluminação no porta-malas e porta-luvas, luz de leitura dianteira, maçanetas e retrovisores na cor da carroceria, rodas de aço com calotas de 15 polegadas e volante multifuncional. Como opcionais, oferece ar-condicionado digital, chave presencial, faróis de neblina, retrovisores elétricos com função Tilt Down, vidros elétricos traseiros, sensor de estacionamento traseiro e calotas exclusivas.

Fiat/Reprodução O Mecanico

O Fiat Argo Drive 1.3 AT mantém os itens do Drive 1.0 e acrescenta faróis Full-LED, motor 1.3, câmbio CVT, modo Sport e piloto automático. Os opcionais incluem ar-condicionado digital, chave presencial, faróis de neblina em LED, retrovisores elétricos com Tilt Down, vidros elétricos traseiros, sensor de estacionamento traseiro, rodas de liga-leve, frisos em preto brilhante e bancos e acabamentos internos exclusivos.

Já o Fiat Argo Trekking 1.3 CVT, baseado no Trekking 1.3, adiciona faróis Full-LED, faróis de neblina em LED, espelhamento wireless, câmbio automático, modo Sport e piloto automático.

Entre os opcionais, estão ar-condicionado digital, bancos e volante revestidos em couro e chave presencial.

