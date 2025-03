Tera, Kardian ou Pulse de entrada: qual será o melhor SUVs compactos ganham espaço e tem modelos de entrada diferentes das versões topo de linha Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/03/2025 - 02h00 ) twitter

Tera, Kardian ou Pulse de entrada: qual será o melhor

O segmento de crossovers de entrada é altamente disputado no país e se dividem em algumas sub categorias. Além do T-Cross, Tracker e Creta que são compactos com outros 13 modelos, há uma nova categoria de subcompactos que cresce e “corre por fora” como é o caso do Fiat Pulse e Renault Kardian e agora do Volkswagen Tera que nao estreou mas vai entrar neste comparativo por já termos boa parte dos seus itens conhecidos. O R7-Autos Carros comparou os três modelos em suas versões de entrada.

Fiat Pulse Drive 1.3 manual

O SUV compacto da Fiat é o líder deste comparativo nas vendas com 28.640 unidades comercializadas em 2024. A versão de entrada é a Drive 1.3 com câmbio manual.

Fiat Pulse traz novidades já conhecidas no Jeep Compass e na Fiat Toro como a tela digital no cluster de 10 polegadas

O Pulse Drive 1.3 tem o mesmo conjunto do Argo intermediário: motor Firefly quatro cilindros de 98/107cv e até 13,7kgfm de torque acoplado ao câmbio manual de cinco velocidades de curso longo como são os modelos da Fiat. São 370 litros de porta malas com entre eixos de 2,53m o que rende um espaço traseiro limitado. O consumo ficou em 14,5km/l em sua melhor marca na estrada com gasolina.

‌



Pulse Drive 1.3 MT Flex 4P 2023: R$ 89.990 Fiat/Divulgação

De série tem ar condicionado e direção elétrica são itens de série bem como computador de bordo, TC+ (controle de tração que compensa falta de aderência em situações mais difíceis), controles de tração e estabilidade e freios ABS. Na versão mostrada a cor azul Amalfi custa R$ 2 mil adicionais e a multimídia Uconnect 7´´

‌



Renault/Divulgação

Renault Kardian Evolution manual

O SUV compacto da Renault vem “salvando a lavoura” da marca nas vendas e foi bem aceito no ano de estreia.

‌



Renault Kardian manual. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault RODOLFO BUHRER

O motor é o 1.0 TCe turbo de 125cv e 22kgfm de torque combinado com câmbio manual e durante nosso teste ficou em 15,2km/l de consumo em trechos rodoviários. O entre eixos tem 2,60m e o porta malas de 410 litros que resulta em bom aproveitamento interno.

Entre os itens de série traz painel digital, seis airbags, direção elétrica, ar condicionado manual, calotas, faróis em LED, painel digital de 7” e multimídia de 8” com câmera de ré e sensor traseiro entre outros itens.

Marcos Camargo Jr. 02.03.2025

Volkswagen Tera 1.0 MPI manual

Antes de tudo, é preciso explicar que esta versão em teoria não está confirmada de fato pela Volkswagen. A marca anuncia quatro versões e já testa uma delas com calotas e visual diferente da apresentada ao público.

Marcos Camargo Jr. 03.03.2025

Nesta versão o Tera pode contar com motor 1.0 MPI aspirado de 77/84cv e 10kgfm de torque combinado com câmbio manual de cinco marchas. Ainda não conhecemos os dados precisos de ficha técnica como porta malas e entre eixos mas o Tera deve ter algo como 4,00m de comprimento e 2,56m de entre eixos.

Volkswagen/Divulgação

Também não podemos travar quais serão os itens de série desta versão. Mas observando os concorrentes podemos deduzir que terá ar-condicionado do tipo manual, direção elétrica, seis airbag Gauss que são comuns aos carros dessa plataforma e também alguns itens desejados como uma multimídia de 10 polegadas.

Volkswagen/Divugalção

Qual será o melhor?

Olhando os dados numéricos podemos aferir que embora o Fiat pulse seja o mais vendido neste subsegmento a briga não será fácil no futuro. O Fiat tem mais potência e torque que os rivais na faixa dos R$ 110 mil mas o Renault Kardian já oferece mais na versão equivalente incluindo melhor espaço interno por R$ 106,9 mil. O Volkswagen Tera chega até junho onde poderemos conhecer detalhes de sua versão de entrada e o preço que deve ficar em torno dos R$ 110 mil.

