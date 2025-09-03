Fiat vendeu 45 mil veículos em agosto de 2025 Argo cresce assim como Pulse e Fastback além da Strada como vice líder do mercado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/09/2025 - 20h30 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat Argo Fiat/Divulgação

A Fiat encerrou agosto na liderança isolada do mercado nacional, com 45.373 veículos emplacados e 21,1% de participação. O resultado foi impulsionado principalmente pela Strada, que registrou 11.833 unidades vendidas no mês, ficando na segunda posição do ranking geral, e mantendo a liderança no acumulado do ano, com 87.430 unidades comercializadas.

Fiat/Divulgação

Outros modelos da marca também figuraram entre os dez mais vendidos no país. O Argo fechou agosto na terceira posição, com 10.096 unidades emplacadas, enquanto o Mobi garantiu a sétima colocação, com 7.046 unidades.

Desempenho por segmento

‌



Nos hatches, a Fiat liderou com 17.144 unidades vendidas, equivalente a 30,3% de participação no segmento. Na categoria A-Hatch, o Mobi se destacou ao alcançar 45,8% de participação.

‌



Fiat Mobi 2026 Fiat/Divulgação

No segmento de picapes, foram 15.325 unidades emplacadas. A Strada respondeu por 68,8% da categoria B-Picape, enquanto a Toro liderou entre as C-Picapes, com 3.181 unidades e 38,7% de participação.

Fiat Fastback Limited 2026 Marcos Camargo Jr

Entre as vans, a marca registrou 2.186 unidades vendidas, o que representa 34,1% do mercado. A Fiorino, no grupo B-Van, manteve a primeira posição com 1.778 unidades, atingindo 71,3% de participação na categoria.

‌



Acumulado do ano

De janeiro a agosto, a Fiat soma 337.402 veículos emplacados, o que corresponde a 21,3% de participação no mercado. A marca mantém uma vantagem de 69.500 unidades sobre a segunda colocada no ranking anual.

Fiat Fastback Limited 1.3 Turbo: MESMO PREÇO DO NIVUS HIGHLINE OUTIFT 1.0. Gostou? Deixa seu like!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.