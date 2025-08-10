Geely lança sedã híbrido plug-in Galaxy A7 ao preço de Fiat Argo na China Sedã roda até 2.100km com um tanque e surpreende pelo custo benefício Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 10/08/2025 - 15h00 ) twitter

Galaxy A7 CarNewsChina/Reprodução

A Geely iniciou oficialmente as vendas do Galaxy A7, sedã híbrido plug-in construído sobre a nova arquitetura GEA de veículos eletrificados. O modelo chega ao mercado chinês em sete versões, com preços entre 89.800 e 125.800 yuans (cerca de R$ 67 mil a R$ 94 mil), valor de entrada equivalente a US$ 3 mil a menos que o previsto na pré-venda e surpreende pelo valor acessível. No Brasil é possível comprar com esse valor convertido um Fiat Argo drive 1.0 ou um Polo Track também com motor 1.0 aspirado.

Galaxy A7 CarNewsChina/Reprodução

A Geely já atua no Brasil com o EX5 em parceria com a Renault e, de forma indireta, com a Zeekr e Volvo que tem operações independentes.

O Galaxy A7 utiliza o sistema híbrido EM-i AI Super Hybrid 2.0, que combina um motor 1.5 a gasolina de 111cv a um motor elétrico de até 238 cv. Há duas opções de bateria: uma de 8,5 kWh, com autonomia elétrica de 70 km no ciclo CLTC, e outra de 18,4 kWh, que chega a 150 km no mesmo padrão.

Galaxy A7 CarNewsChina/Reprodução

O consumo médio em modo híbrido é de 2,67 L/100 km na versão de 70 km e 2,8 L/100 km na de 150 km. Esta última suporta recarga rápida DC de 37 kW, que repõe a carga de 30% a 80% em cerca de 18 minutos. Segundo a Geely, a autonomia combinada com tanque e bateria cheios supera 2.100 km.

Galaxy A7 CarNewsChina/Reprodução

O design segue a identidade “Galaxy Ripple” da marca, com dianteira fechada, iluminação diurna em LED em toda a largura e grade ativa. A carroceria fastback traz linha de ombros contínua e otimização aerodinâmica em 21 pontos, resultando em coeficiente de arrasto de 0,229. O sedã mede 4,92 metros de comprimento, 1,90 m de largura, 1,50 m de altura e 2,85 m de entre-eixos. As rodas variam entre 17 e 19 polegadas, e há seis opções de cores.

Galaxy A7 CarNewsChina/Reprodução

O interior adota layout envolvente, com três combinações de cores mas nada muito diferente do padrão chinês de tela atrás do volante e ampla central multimídia. Entre os equipamentos de série estão painel digital de 10,2”, central multimídia Flyme Auto compatível com HiCar, Flyme Link, ICCOA e CarPlay (via atualização OTA), e telas centrais de 14,6” ou 15,4”, dependendo da versão. Configurações mais completas adicionam head-up display de 16,6”, teto solar panorâmico e sistema de áudio Flyme Sound com 16 alto-falantes.

Galaxy A7 CarNewsChina/Reprodução

O A7 é mais um dos carros que entram no radar da Geely para o Brasil. A gigante chinesa tem plano de vender elétricos e híbridos em breve no nosso mercado.

