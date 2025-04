Longe da mesmice: lista revela os hatches mais potentes do Brasil Além dos carros com motor 1.0 turbo ainda há modelos divertidos de guiar e até elétricos na lista com 5 veículos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/04/2025 - 02h00 ) twitter

Mini/Divulgação

O universo dos hatches é bem diverso no Brasil. Desde compactos como Fiat Mobi e Renault Kwid há modelos potentes como o Mini Cooper e até elétricos como Dolphin Plus que superam os 200cv e podem ser alternativa para quem busca um veículo compacto sem abrir mão da direção ao volante.

Mini/Divulgação

Claro que muitos destes veículos da lista tem preço bem elevado para a média. Apresentamos abaixo os principais pontos interessantes e a motorização destes hatches compactos

Mini/Divulgação

1° - Mini Cooper John Cooper Works - 231 cv

O Mini Cooper na versão John Cooper Works está disponível sob encomenda na rede Mini, marca do grupo BMW. O posto de hatch pequeno é mais potente a venda traz o motor 2.0 litros de quatro cilindros em linha, com turbocompressor e 231 cv e 38,8 kgfm, com transmissão de dupla embreagem e sete marchas. O preço do John Cooper Works é de R$ 319,9 mil, o mais caro da lista.

2° - BYD Dolphin Plus - 204 cv

O Dolphin tem uma versão mais potente e apimentada que surpreende no desempenho. Bem equipado, o Dolphin Plus tem pacote ADAS completo e itens como bancos em couro e elétrico, multimídia giratória entre outros. Elétrico, o Dolphin na versão Plus tem 204 cv de potência e 31,6 kgfm de torque com autonomia de 330km (PBEV) podendo chegar a 427km por recarga por R$ 184,4 mil.

GWM/Reprodução

3° - GWM Ora 03 - 171 cv

O GWM Ora 03 também entra lista por seus méritos próprios. Tem visual mais retrô e tem pacote Adas, bancos em couro, bom acabamento e equipamentos. Também movido a eletricidade, o GWM Ora 03 tem potência máxima de 171 cv e torque de 25,5 kgfm e custa a partir de R$ 151 mil.

4° - Citroën C3 ou Peugeot 208 - 130 cv

O Citroën C3 e Peugeot 208 são de marcas diferentes mas compartilham plataforma (CNP) e também o motor. Ambos modelos da Stellantis utilizam o propulsor 1.0 Turbo, conhecido como T200. Esse motor tricilíndrico com turbocompressor e injeção direta de combustível detém o posto de mais potente em sua categoria, entregando 130 cv e 20,4 kgfm. A transmissão é do tipo CVT. O Citroën C3 You! com motor T200 custa R$ 103,8 mil e o Peugeot 208 turbo custa a partir de R$ 99,9 mil.

Fotos: Citroën/Divulgação

5° - Honda City Hatch - 126 cv

O Honda City passou por uma reestilização ano passado. Ganhou uma nova grade e faróis e também ficou mais equipado com a oferta do freio eletrônico de estacionamento pois já tinha itens como controle de cruzeiro adaptativo.

Honda City hatch EX 2025

Com motor aspirado de 1.5 litro i-VTEC de quatro cilindros, o City Hatch tem potência de 126 cv e torque de 15,8 kgfm, atrelado a um câmbio CVT. Seu preço parte de R$ 125 mil.

