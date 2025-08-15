Novo Nissan Kait terá painel digital: veja flagra SUV foi flagrado pelo perfil Gessner Motors no Instagram Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h00 ) twitter

Nissan Kait Gessner Motors/Reprodução

Depois de lançar a nova geração do Kicks que já está nas lojas a Nissan já prepara seu SUV acessível que será o Kait. Baseado no atual Kicks Play, o Kait deve ter um perfil de design alinhado com novos produtos da marca bem como manter o conhecido motor 1.6. Agora este novo flagra divulgado pelo perfil Gessner Motors mostra um detalhe inédito: um painel digital.

O perfil afirma que a foto foi enviada de forma anônima. Trata-se do painel menor usado pelo novo Kicks de entrada e a imagem também revela mais itens que o SUV pode ter ainda que seja posicionado como produto mais acessível da linha Nissan. O painel terá computador de bordo e velocímetro digitais mas com gráficos mais simplificados.

Nissan Kait Gessner Motors/Reprodução

Como um todo é possível perceber que o novo Nissan Kait é atual Kicks Play com um bom facelift. As rodas dianteiras estão descobertas evidenciando a preocupação com o dimensionamento do freio a disco enquanto na traseira o conjunto está coberto, o que indica a aplicação do tambor.

‌



Nissan Kait Placa Verde/Reprodução

A Nissan diz apenas que se trata de um “produto inédito” o que afastou os rumores a respeito do Magnite que é vendido em vários mercados com o perfil do Brasil. Mas a ideia, pelo visto, é racionalizar a produção sem perder o parque instalado da plataforma do Kicks atual. Como ele sempre vendeu por aqui, a ideia é simplificar os custos e não perder os avanços do novo design mantendo a marca dentro do segmento de preços entre R$ 100 e R$ 150 mil de onde o novo Kicks já se afastou.

‌



Assim o Kait será um concorrente direto de modelos como Volkswagen Tera, Fiat Pulse e Renault Kardian.

