Tesla prepara picape média contra Ranger e Hilux Depois de patinar com Cybertruck, gigante dos elétricos já tem novos planos Autos Carros|Marcos Camargo Jr 23/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h44 )

A Tesla está preparando uma pick-up de menor porte do que a Cybertruck com preço mais acessível e visual mais amigável. O projeto foi revelado pelo diretor da Tesla Austrália, Thom Drew, em entrevista ao site local Drive.

O executivo afirmou que a Tesla pretende preencher lacunas específicas e há uma grande demanda para pickups em vários países.

Na mesma entrevista, Drew fala que a Tesla não desistiu de lançar produtos mais baratos no mercado. O executivo não comentou muito sobre a queda nas vendas da Tesla nem os problemas da Cybetruck com vendas caindo, seguidos recall em vários mercados e também casos de desistência de compra.

Este assunto ficou ainda mais sério nos últimos meses quando a fábrica da Tesla no Texas reduziu drasticamente a produção da pick-up elétrica.

Ainda é cedo para dizer como será esse projeto e certamente ele levará mais alguns anos. No entanto, o executivo da Tesla disse que a empresa mira segmentos específicos com produtos mais acessíveis que o consumidor possa comprar.

