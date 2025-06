Vendas até o dia 25 de junho: Strada e Polo lideram T-Cross, Compass e Hilux mantém posições de destaque em seus respectivos segmentos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/06/2025 - 18h30 (Atualizado em 26/06/2025 - 18h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

TNH1

As vendas de carros novos até o dia 25 de junho de 2025 mostram poucas alterações no ranking de modelos mais vendidos conforme apontam os dados da Fenabrave. A Fiat Strada soma 9.568 unidades o que indica que até o final do mês deve superar mais uma vez as 10 mil unidades vendidas. O Polo com força do Polo Track segue em segundo lugar com 9.346 unidades.

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

O Volkswagen T-Cross fica na terceira posição e segue líder do segmento com 6.916 unidades seguido bem de perto pelo Fiat Argo com 6.436 unidades. O Hyundai HB20 registrou 6.397 unidades vendidas, uma alta considerável em relação ao mês anterior. O Onix se manteve no mesmo patamar porém bem abaixo dos números registrados até 2023 com 5.680 unidades comerializadas.

Marcos Camargo Jr 04.04.202

Voltando aos SUVs, o Creta seguiu bem nas vendas com 5.181 unidades, seguido depois pelo Honda HR-V com 4.974 o Corolla Cross na frente do Compass novamente com 4.319 unidades. Sem surpresas a Toyota Hilux segue lider entre as picapes com 3.725 unidades.

‌



1 FIAT/STRADA 9.568

2 VW/POLO 9.346

‌



3 VW/T-CROSS 6.916

4 FIAT/ARGO 6.436

‌



5 HYUNDAI/HB20 6.397

6 GM/ONIX 5.680

7 HYUNDAI/CRETA 5.181

8 FIAT/MOBI 4.978

9 HONDA/HR-V 4.974

10 TOYOTA/COROLLA CROSS 4.319

11 RENAULT/KWID 4.213

12 FIAT/FASTBACK 4.140

13 VW/SAVEIRO 4.023

14 VW/NIVUS 3.875

15 TOYOTA/HILUX 3.725

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.