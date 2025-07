Vendas da Mitsubishi crescem 26,9% no primeiro semestre de 2025 Marca tem pouco mais da metade do volume de vendas de 2015 mas segue em recuperação no mercado nacional Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h00 ) twitter

A Mitsubishi Motors registrou crescimento nas vendas no mercado brasileiro no primeiro semestre de 2025. Entre janeiro e junho de 2025, 13.368 veículos foram vendidos, número 26,9% maior do que o registrado em 2024, quando 10.538 unidades da marca foram emplacadas. Apesar do crescimento, a marca já foi bem maior na sua participação dentro do mercado nacional. Há dez anos atrás a marca emplacou pouco mais de 22 mil unidades seguindo o mesmo ritmo até 2019.

A Mitsubishi se contrapõe ao ritmo de crescimento do mercado nacional que avançou apenas 5% em licenciamentos no período.

A linha de picapes Mitsubishi Triton somou 3.793 unidades emplacadas no primeiro semestre de 2025, aumento de 41,7% em vendas das picapes da marca no período. Hoje a picape da Mitsubishi é a quarta colocada nas vendas no mercado atrás da Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10.

O Eclipse Cross, SUV médio com opção de tração 4x4, registrou crescimento de 7,3% em emplacamentos neste primeiro semestre, com 4.274 unidades emplacadas frente a 3.983 unidades registradas no mesmo período de 2024. O crescimento também é significativo embora também esteja atrás dos líderes de mercado como Toyota Corolla Cross e Jeep Compass. Lançado em 2019, o Eclipse Cross tem apostado em versões com tração 4x2 e custo benefício para emplacar mais unidades e se manter competitivo.

Já a linha de SUVs grandes de sete lugares, Pajero Sport, obteve crescimento de 9,1% em emplacamentos entre janeiro e junho de 2025 frente ao mesmo período do ano passado.

Para Jack Nunes, diretor nacional de vendas da Mitsubishi Motors, “os números refletem um trabalho incansável que estamos realizando todos os dias para tornar a nossa marca a melhor opção tanto em produtos quanto em serviços para o consumidor brasileiro. Oferecemos carros duráveis, seguros e tecnológicos, que proporcionam uma excelente dirigibilidade. Além disso, estamos empenhados em sempre oferecer serviços de pós-venda com excelência em todo o Brasil, e o melhor preço de seguro do mercado brasileiro”.

