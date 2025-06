Volkswagen desenvolve tecnologia híbrida inédita na Europa Nova plataforma escalável que seria usada apenas para elétricos também será usada com motores geradores a combustão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/06/2025 - 14h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h00 ) twitter

Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen vem revendo seu plano de eletrificação total há algum tempo. Depois da queda nas vendas da família IQ e da crise na China com a redução brusca nas vendas de modelos a combustão, os alemães se reinventam em prol de uma linha de produtos com custo mais baixo de produção e novas tecnologias. Parte dessa estratégia passa pela plataforma SSP que a princípio seria totalmente elétrica. A principio…

Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen retomou o desenvolvimento da plataforma SSP (Scalable System Platform) que a princípio dará origem a cinco produtos. Porém a plataforma SSP foi ilustrada pela primeira vez com um motor elétrico “com extensor de alcance”.

Volkswagen/Divulgação

O CEO da Volkswagen Thomas Schäfer porém, tem dito à imprensa especializada que ainda acredita nos híbridos plugin até porque a marca detém essa tecnologia. Talvez o cuidado do CEO esteja baseado no fato de que os EREV ainda estão em desenvolvimento e usar duas bases “híbridas” para os futuros projetos podem prejudicar a Volkswagen em uma aposta 100% elétrica.

Volkswagen/Divulgação

Os extensores de alcance são os conhecidos “EREV” que combinam um pequeno motor a combustão que serve para recarregar as baterias que alimentam o motor elétrico. No entanto, diferente dos híbridos, os EREV não tem tração nas rodas com a energia vinda do motor a combustão com um semieixo. A tração vem apenas do motor elétrico.

Na apresentação da tecnologia a Volkswagen mostra cinco produtos com porte de monovolume/hatch, SUV compacto e médio e também um sedã compacto e outro médio. E segundo o Automotive News, a plataforma SSP deverá ter pelo menos oito derivados.

Essa plataforma é um desenvolvimento conjunto da Volkswagen com a SAIC chinesa e deverá substituir as bases MEB e PPE usada pelos modelos premium Audi e Porsche. O primeiro produto dessa nova base deve ser o próprio Golf de nova geração cotado para estrear em 2026.

