CCJ do Senado deve votar PEC que amplia autonomia do Banco Central
Proposta prevê que o BC deixe de ser autarquia e ganhe mais independência
Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça devem votar nesta quarta (27) uma PEC que visa aumentar a autonomia do Banco Central. A professora de direito constitucional Lilian Cazorla analisa o cenário.
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