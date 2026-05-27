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CCJ do Senado deve votar PEC que amplia autonomia do Banco Central

Proposta prevê que o BC deixe de ser autarquia e ganhe mais independência

Alerta Brasil|Do R7

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Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça devem votar nesta quarta (27) uma PEC que visa aumentar a autonomia do Banco Central. A professora de direito constitucional Lilian Cazorla analisa o cenário.

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