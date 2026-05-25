Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Acordo de paz entre Estados Unidos e Irã ganha força

Entre os principais pontos em discussão estão a reabertura do estreito de Ormuz

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

As negociações entre os Estados Unidos e o Irã por um acordo de paz têm ganhado força.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Economia
  • Irã
  • Oriente médio
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.