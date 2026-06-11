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Aparelho de comerciante explode no bolso da calça

Roupas pegaram fogo e a loja ficou tomada por fumaça densa, na Índia

Alerta Brasil|Do R7

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Um comerciante indiano sofreu queimaduras graves após o celular explodir no bolso da calça.

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