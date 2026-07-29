Israel acusa Hezbollah de 'violação flagrante do cessar-fogo'

O exército israelense acusou o grupo Hezbollah de violar o cessar-fogo ao lançar um drone explosivo que atingiu um veículo das forças armadas israelenses na zona de segurança próxima à fronteira com o Líbano. O incidente não causou feridos, segundo o comunicado oficial.



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