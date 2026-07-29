Acordo Mercosul-Singapura deve zerar tarifas ao Brasil
Exportações do bloco sul-americano ao país asiático devem aumentar receita em US$ 500 milhões
Um novo acordo comercial entre o Mercosul e Singapura entrará em vigor no próximo sábado (1). O pacto visa eliminar tarifas sobre todas as exportações do Brasil para o país asiático.
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