Acordo Mercosul-Singapura deve zerar tarifas ao Brasil

Um novo acordo comercial entre o Mercosul e Singapura entrará em vigor no próximo sábado (1). O pacto visa eliminar tarifas sobre todas as exportações do Brasil para o país asiático.



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