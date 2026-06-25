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Aquecedores necessitam de cuidados especiais e atenção

Cidadãos precisam ficar atentos quanto aos sinais do aparelho para não provocar acidentes

Alerta Brasil|Do R7

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A Defesa Civil de São Paulo alertou sobre os riscos associados ao aquecimento inadequado durante o inverno.

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