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ABM lança guia para enfrentar efeitos do El Niño

Manual traz temas como prevenção, apoio e recuperação após desastres

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A Associação Brasileira de Municípios (ABM) lançou um guia prático destinado a ajudar as prefeituras do Brasil a se prepararem para os impactos do fenômeno climático conhecido como super El Niño. Previsto para ocorrer com intensidade elevada ainda este ano no país, o evento pode causar enchentes, vendavais e ondas de calor. O documento oferece orientações detalhadas sobre como prevenir danos antes que ocorram desastres naturais e como responder eficazmente após tais eventos.

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