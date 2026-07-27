ABM lança guia para enfrentar efeitos do El Niño
Manual traz temas como prevenção, apoio e recuperação após desastres
A Associação Brasileira de Municípios (ABM) lançou um guia prático destinado a ajudar as prefeituras do Brasil a se prepararem para os impactos do fenômeno climático conhecido como super El Niño. Previsto para ocorrer com intensidade elevada ainda este ano no país, o evento pode causar enchentes, vendavais e ondas de calor. O documento oferece orientações detalhadas sobre como prevenir danos antes que ocorram desastres naturais e como responder eficazmente após tais eventos.
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