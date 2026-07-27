ABM lança guia para enfrentar efeitos do El Niño

A Associação Brasileira de Municípios (ABM) lançou um guia prático destinado a ajudar as prefeituras do Brasil a se prepararem para os impactos do fenômeno climático conhecido como super El Niño. Previsto para ocorrer com intensidade elevada ainda este ano no país, o evento pode causar enchentes, vendavais e ondas de calor. O documento oferece orientações detalhadas sobre como prevenir danos antes que ocorram desastres naturais e como responder eficazmente após tais eventos.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!