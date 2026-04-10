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Bebê sobrevive a atropelamento na China

Ele parou na frente do veículo, mas ficou no vão das rodas; menino não sofreu ferimentos

Alerta Brasil|Do R7

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Um bebê de apenas um ano sobreviveu a um impressionante atropelamento na China.

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