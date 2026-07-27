Lula recebe presidente da Coreia do Sul em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente sul-coreano Lee Jae-myung em Brasília para fortalecer os laços bilaterais entre os dois países. Durante o encontro, foram assinados acordos que abrangem desde minerais críticos até exportações de carne bovina brasileira, além de pactos nas áreas de inteligência artificial, semicondutores, saúde e cultura.



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