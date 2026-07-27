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Xi Jinping expressa apoio na oposição à interferência externa

Segundo comunicado, China apoia Brasil na defesa da soberania e independência

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o líder chinês Xi Jinping para discutir a relação entre Brasil e China. A conversa ocorreu em um momento de tensões comerciais envolvendo os Estados Unidos. Segundo agências chinesas, Xi expressou apoio ao Brasil contra interferências externas e destacou a importância do país na cena internacional.

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