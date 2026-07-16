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Ministro da Fazenda fala sobre atuação contra novas tarifas dos EUA

Taxação adicional americana contra alguns produtos brasileiros será de 25%

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O governo brasileiro manifestou forte oposição às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Em pronunciamento oficial, o ministro da Fazenda destacou que essa medida é uma "interferência indevida" nos assuntos internos do Brasil. Ele enfatizou que a política econômica de um país deve atender aos interesses de seus cidadãos e não ser influenciada por pressões externas.

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