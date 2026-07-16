Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo comenta novas tarifas dos EUA

Durante uma entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (16), o presidente do Banco Central criticou os argumentos utilizados pelos Estados Unidos contra a utilização do Pix, um dos motivadores por trás das novas tarifas.



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