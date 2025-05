Caso Nelson: suspeitos de desaparecimento de empresário devem se entregar nesta quarta (28)

Marlon Couto e Tadeu, suspeitos de envolvimento no sumiço do empresário Nelson Francisco Carreira Filho , podem se entregar a qualquer momento na delegacia de Cravinhos (SP). Os dois tiveram a prisão temporária decretada na última terça-feira (27).



Couto é proprietário da empresa onde a vítima teria sido assassinada e é acusado de matar o homem com um revólver. Em depoimento, Tadeu confirmou que ajudou a esconder o corpo e levou o carro do empresário até a capital paulista.



A perícia realizada no local onde ocorreu uma reunião entre os três identificou vestígios de sangue em ralos, mangueiras e rodos. Os suspeitos teriam usado tinta no piso na tentativa de despistar a polícia. Em entrevista, o delegado seccional de Ribeirão Preto, Sebastião Picinato, afirmou que não há dúvidas de que o crime ocorreu ali.