Correios apresentam plano de reestruturação

A diretoria dos Correios apresentou um plano de reestruturação que será implementado entre 2026 e 2027. O presidente da estatal, Emmanoel Rondon, explicou que o objetivo é recuperar o caixa e modernizar operações sem alterar a estrutura do modelo de negócios.



