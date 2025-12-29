Correios apresentam plano de reestruturação
Objetivo é garantir sustentabilidade financeira, modernizar operação e ampliar competitividade
A diretoria dos Correios apresentou um plano de reestruturação que será implementado entre 2026 e 2027. O presidente da estatal, Emmanoel Rondon, explicou que o objetivo é recuperar o caixa e modernizar operações sem alterar a estrutura do modelo de negócios.
Últimas
Acidente com carro deixa um morto e um ferido no Rodoanel
Um carro bateu contra a proteção lateral da estrada e capotou
Balsa afunda com dezenas de turistas na Ásia
Embarcação transportava cerca de 120 pessoas e bateu em rocha durante trajeto
Fachin faz balanço dos trabalhos do STF em 2025
Judiciário vai entrar em recesso e volta aos trabalhos em janeiro
Motorista de caminhão morre após despencar de barranco na Índia
Condutor caiu na ribanceira após perder a estabilidade do veículo ao engatar a marcha ré
Ministro da Previdência detalha nova etapa da operação 'Sem Desconto'
Um dos investigados é o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão
Tigre persegue e morde carro em parque de vida selvagem na China
Motorista conseguiu manter o controle e se afastar do animal em segurança; ninguém ficou ferido
Carro fica à beira do abismo e é salvo por grupo de moradores na Índia; veja o vídeo
Veículo ficou pendurado em um penhasco após derrapar na pista; apesar da cena impressionante, ninguém ficou ferido
Nevasca fora de época atinge norte dos Estados Unidos, surpreende moradores e interdita rodovias
Tempestade em pleno outono causou transtornos devido ao gelo e à neve cobrindo até 20 centímetros do solo em diversas localidades
Vereador do Rio, Carlos Bolsonaro contesta prisão do pai
Defesa do ex-presidente não apresentou um novo recurso contra a condenação na trama golpista
Bolsonaro recebe a visita dos filhos na sede da PF em Brasília
Gato é levado por grupo e coleira é encontrada na rua
A família registrou o boletim de ocorrência e acredita que os suspeitos planejaram o crime
Secretário-geral da ONU detalha discussões na COP30
Conferência termina nesta sexta (21) e negociações se intensificam
Ônibus escolar pega fogo e atinge fiação elétrica na região metropolitana de SP
Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido
Geraldo Alckmin participa da COP30 em Belém
Ministro participa de debate em plenária de alto nível para acelerar negociações