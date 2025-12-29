Logo R7.com
Correios apresentam plano de reestruturação

Objetivo é garantir sustentabilidade financeira, modernizar operação e ampliar competitividade

Alerta Brasil|Do R7

A diretoria dos Correios apresentou um plano de reestruturação que será implementado entre 2026 e 2027. O presidente da estatal, Emmanoel Rondon, explicou que o objetivo é recuperar o caixa e modernizar operações sem alterar a estrutura do modelo de negócios.

