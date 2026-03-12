Endividamento no Brasil bate novo recorde em fevereiro

O Brasil registrou, em fevereiro, um novo recorde de endividamento. Segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio), mais de 80% das famílias do país têm alguma dívida.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!