Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Endividamento no Brasil bate novo recorde em fevereiro

Segundo a Confederação Nacional do Comércio, mais de 80% das famílias do país têm alguma dívida

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

O Brasil registrou, em fevereiro, um novo recorde de endividamento. Segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio), mais de 80% das famílias do país têm alguma dívida.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Dívidas
  • selic
  • economia
  • alerta-brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.