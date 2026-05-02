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Receita Federal lança painel com dados de todas as empresas

Nova plataforma digital permite acesso e comparação de dados fiscais e financeiros

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A Receita Federal lançou um painel digital com dados de todas as empresas do país, permitindo a comparação de lucro, receita e endividamento.

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