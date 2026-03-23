Entrega da declaração começa nesta segunda-feira (23)

O supervisor nacional do imposto de renda, José Carlos Fonseca, participou do programa 'Alerta Brasil' para informar as alterações e precauções necessárias ao declarar o Imposto de Renda em 2026.



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