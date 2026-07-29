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EUA renovam decreto de emergência nacional em relação ao Brasil

Em decreto, Donald Trump condena políticas e ações do governo brasileiro

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O governo dos Estados Unidos decidiu prorrogar a declaração de emergência nacional em relação ao Brasil até 30 de julho de 2027.

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