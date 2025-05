‘Estamos praticando o IOF menor que o governo anterior’, afirma Haddad após revogar aumento da taxa

Durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (23), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justificou a revogação do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) após repercussão negativa do mercado. Haddad afirmou que as revisões foram por ajustes técnicos e para impedir a sonegação de impostos.



“A todo momento estamos corrigindo e observando como o mercado se comporta para calibrar o que nós queremos”, declarou.