Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Guerra da Ucrânia completa quatro anos sem acordo de paz

Segundo dados recentes, mais de 5.000 mulheres e meninas foram mortas no conflito

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

A guerra entre Rússia e Ucrânia permanece sem solução mesmo após quatro anos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Guerra
  • Rússia
  • Ucrânia
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.