Irã espalha minas navais em rota internacional do petróleo
EUA exigem remoção imediata; novos ataques foram registrados nesta quarta (11)
Ricardo Cabral analisa estratégia do Irã na guerra.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Secretário de Defesa americano promete dia mais intenso de ataques
Segundo Pete Hegseth, Teerã disparou menor número de mísseis nas últimas 24 horas e 'está perdendo feio'
Homem é resgatado após cair em lago congelado nos EUA
Polícia precisou utilizar dispositivo com corda e boia para retirar a vítima do gelo em segurança
Transtornos psiquiátricos atingem sociedade de forma desigual
Mulheres são mais propensas a sofrer de depressão do que os homens
Frente fria chega com força acima do normal no Brasil
Chuva aumenta e calor diminui no Sul e no Sudeste; há risco de temporais
Homem fica ilhado e se abriga em escavadeira para fugir de enchente
Apesar do sufoco, trabalhador conseguiu sair em segurança após nível da água diminuir
EUA afundam navio de guerra iraniano perto do Sri Lanka
Mais de 87 militares morreram; embarcação conseguiu enviar pedido de socorro
Taxa de desemprego no Brasil fica estável em 5,4%
Dados, divulgados pelo IBGE, fazem parte do último trimestre, encerrado em janeiro
Entenda os impactos na economia durante a guerra
Conflito no Oriente Médio entra no quinto dia; mais de mil civis iranianos morreram
Operação dos EUA e Israel já matou 787 civis iranianos; especialista analisa
Entre as vítimas estão 176 crianças; número de feridos desde o começo do conflito passa de 970
França anuncia ampliação do arsenal nuclear
Anúncio francês reflete preocupações com segurança global e defesa europeia
Irã ataca embaixadas americanas na Arábia Saudita e no Kuwait
EUA recomendam que cidadãos americanos saiam de 14 países da região; Egito e Catar estão na lista
Dados do IBGE: economia brasileira cresce 2,3% em 2025
Resultado ficou abaixo do desempenho quando comparado ao ano anterior
Novos ataques são realizados na capital do Líbano
Conflito no Oriente Médio entra no quarto dia; mais de 780 civis iranianos morreram
Brasileiro que mora em Israel relata situação após ataques
Sirenes tocaram de noite e família foi para quarto de segurança; seis explosões foram ouvidas