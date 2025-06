Irã tem um dos regimes mais perigosos do mundo, afirma porta-voz do exército de Israel após ataque

O porta-voz do Exército de Israel, Rafael Rozenszajn, afirma ao Alerta Brasil que o míssil iraniano que atingiu o hospital em Berseba, no sul de Israel , na manhã desta quinta-feira (19), mostra que o regime do Irã é um dos mais perigosos do mundo e reitera que o país não pode ter bomba atômica.



Segundo Rozenszajn, um dia antes do ataque, o exército israelense informou os civis que estavam recebendo tratamentos médicos no hospital para irem ao subsolo, onde fica localizado o bunker do local. “Se não fosse essa orientação, hoje nós acordaríamos com dezenas, se não centenas de pessoas mortas aqui”, afirma o major.



Ele complementa ainda que o Irã visa áreas urbanas, enquanto Israel tem como foco zonas militares e que os oficiais do país estão se preparando para ataques mais intensos à partir do acontecimento. “Vamos continuar agindo no território do Irã para desmantelar a ameaça imediata do regime iraniano, tanto do ponto de vista do programa nuclear, como também do ponto de vista do sistema de mísseis”, complementa.