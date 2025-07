‘Jiko bukken’: Japão tenta revalorizar imóveis com má fama após morte de proprietários

Com o aumento da população idosa no Japão, muitos morrem sozinhos em casa e são encontrados semanas depois. Somente no último ano, foram registrados quase 22 mil casos desse tipo.



Esse cenário tem impactado diretamente o mercado imobiliário, especialmente com a má reputação dos chamados jiko bukken — imóveis onde ocorreram mortes solitárias dos proprietários, conhecidos como “casas fantasmas” .



Para reduzir a desvalorização desses imóveis, o país tem adotado estratégias de revitalização, com reformas e serviços especializados de limpeza. Ao serem colocadas novamente à venda, essas propriedades costumam ter cerca de 20% de desconto. O valor é significativo, considerando que, em Tóquio, o preço médio de um apartamento de 70 m² pode chegar a R$ 4 milhões.