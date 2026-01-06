Logo R7.com
Macaco-prego invade loja nos EUA e causa confusão

Três teclados ficaram completamente destruídos; animal foi capturado e devolvido ao dono

Alerta Brasil|Do R7

Um macaco de estimação fugiu, invadiu uma loja de penhores durante a madrugada e causou a maior confusão no estado do Tennessee, nos Estados Unidos.

