Motor de avião explode no Aeroporto Internacional de SP

Um incidente aéreo ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando o motor de um avião explodiu logo após a decolagem. Especialista explica procedimentos de emergência.



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