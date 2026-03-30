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Motor de avião explode no Aeroporto Internacional de SP

Funcionários do aeroporto fizeram uma varredura na pista para remover os destroços

Alerta Brasil|Do R7

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Um incidente aéreo ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando o motor de um avião explodiu logo após a decolagem. Especialista explica procedimentos de emergência.

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