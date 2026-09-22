Secretário-geral António Guterres discursa na ONU
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Durante discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o secretário-geral António Guterres enfatizou a importância de incluir um representante africano como membro permanente do Conselho de Segurança.
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