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Chamas avançam e provocam pânico em ponto turístico na Colômbia

Hotéis e casas próximos à montanha precisaram ser esvaziados; autoridades investigam origem

Alerta Brasil|Do R7

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Uma região turística dos Andes colombianos foi atingida por um incêndio entre a noite de sábado (19) e a madrugada do último domingo (20).

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