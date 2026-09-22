Logo R7.com
RecordPlus
Record News

Presidente Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU

Debates são marcados por guerra, alta no preço de energia e alertas de IA

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou durante a abertura da 81ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) nesta terça-feira (22), em Nova York.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • lula
  • onu
  • eleicoes
  • alerta-brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.