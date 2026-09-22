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Presidente Lula faz discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU

Debates são marcados por guerras, alta no preço de energia e alertas sobre riscos da IA

Alerta Brasil|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (22).

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