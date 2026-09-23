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Empresa chinesa apresenta novo humanoide capaz de dar salto vertical

Robô pode atingir uma velocidade de quase 46 quilômetros por hora

Alerta Brasil|Do R7

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A China apresentou mais um robô humanoide que parece ter saído de um filme de ficção científica. Chamado de Superman, o novo modelo chamou a atenção ao dar um salto de 2 metros de altura.

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