Empresa chinesa apresenta novo humanoide capaz de dar salto vertical

A China apresentou mais um robô humanoide que parece ter saído de um filme de ficção científica. Chamado de Superman, o novo modelo chamou a atenção ao dar um salto de 2 metros de altura.



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